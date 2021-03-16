رئيس جمهورية القرم يسمي شروط التقارب بين روسيا وأوكرانيا

أعرب رئيس جمهورية القرم، سيرغي أكسيونوف، عن أمله بحدوث تقارب بين روسيا وأوكرانيا بعد تغيير السلطة في كييف.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات أكسيونوف الذي قال خلال اجتماع رسمي بمناسبة ذكرى توحيد شبه الجزيرة مع روسيا: "الشعب الأوكراني ليس عدوا، ولن يكون سكان أوكرانيا أعداء لنا أبدا وآمل أنه بعد تغيير القيادة السياسية والسلطة في أوكرانيا، سوف تتخذ بلادنا نفس مسار التقارب".

وفي وقت سابق، ذكر أكسيونوف كيف أصبحت شبه جزيرة القرم أوكرانية، وبرأيه لم يكن الناس يقبلون نقل المنطقة إلى أوكرانيا الاشتراكية السوفياتية في عام 1954 إذا كانوا يعرفون ما سيحدث بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، مشيرا إلى أن استفتاء 2014 أعاد العدالة التاريخية.

يذكر أن شبه جزيرة القرم عادت إقليماً روسياً فيدرالياً، بعد استفتاء جرى يوم 16 مارس/ آذار 2014، في شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، وأصبحت كلتا المنطقتين ضمن روسيا الاتحادية، اعتباراً من 18 مارس/ آذار 2014.

وكان القرم واحدا من الأقاليم الروسية حتى بداية خمسينيات القرن العشرين، عندما قررت سلطات اتحاد الجمهوريات السوفيتية نقل تبعيتها إلى جمهورية أوكرانيا.