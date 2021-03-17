الخارجية الروسية: قرار لندن زيادة الإمكانات النووية ضار سياسيا ويهدد الاستقرار العالمي

صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن لندن بقرارها رفع إمكاناتها النووية، وجهت ضربة خطيرة لمفهوم الحد من التسلح.

وقال ريابكوف في سياق تعليقه على استراتيجية الدفاع البريطانية الجديدة: "هذا القرار غير محفز ويضر سياسيًا ومن وجهة نظر مهمة تعزيز الاستقرار والأمن الدوليين، والمبررات المطروحة لدعم (هذا القرار) خاطئة".

واضاف ريابكوف أن: "أقرب حليف لأمريكا يوجه ضربة خطيرة لمفهوم الحد من التسلح".

وأكد ريابكوف على أن موسكو ستأخذ في الاعتبار عند وضع الاستراتيجية العسكرية "قفزة" لندن لزيادة الامكانيات النووية.

وكشفت استراتيجية الدفاع البريطانية الجديدة، أمس الثلاثاء، أن بريطانيا تحتفظ بأربع غواصات مسلحة نوويًا، واحدة منها ستكون في حالة تأهب دائم.

وجاء في وثيقة استراتيجية الدفاع البريطانية: "سنجعل المملكة المتحدة لاعبا ذا مغزى في الفضاء، مع استراتيجية فضائية متكاملة تجمع للمرة الأولى بين سياسة الفضاء العسكرية والمدنية. سندعم نمو قطاع الفضاء التجاري في المملكة المتحدة، ونضمن أن تكون لدى المملكة المتحدة القدرات اللازمة لحماية مصالحها والدفاع عنها في مجال فضائي أكثر ازدحامًا - بما في ذلك من خلال قيادة فضائية جديدة والقدرة على إطلاق أقمار صناعية بريطانية من المملكة المتحدة بحلول عام 2022".