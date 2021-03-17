ريابكوف: موسكو تتعامل بـ"هدوء" مع تهديد واشنطن بفرض عقوبات بعد تقرير الاستخبارات الأمريكية

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن موسكو تنظر بهدوء إلى تهديد واشنطن لها بفرض عقوبات جديدة بسبب مزاعم "التدخل" في انتخابات 2020، مشيرا الى أن الولايات المتحدة ملتزمة بزيادة الضغط على روسيا.

موسكو- سبوتنيك. وقال ريابكوف لوكالة "سبوتنيك" في تعليقه على تقرير الاستخبارات الأمريكية حول تدخل روسي مزعوم بالانتخابات عان 2020 والتهديد بفرض عقوبات جديدة محتملة: "للأسف أصبح هذا النهج معيار حياة بالنسبة لها (الولايات المتحدة)".

وجدد ريابكوف التأكيد على أن الاستنتاجات التي جاءت في التقرير "لا أساس لها".

ولفت ريابكوف الانتباه إلى أن الصياغة في التقرير غامضة وأن "عدم الدقة للبيانات يأتي عمداً"، موضحا أنه "للأسف فهذا السلوك أضحى "معيار حياة" في واشنطن ونحن نتعامل معه كما تعاملنا مع سوء الأحوال الجوية".

والعام الماضي، قضى المدعي العام الأمريكي روبرت مولر، عامين، في التحقيق بمزاعم "التدخل الروسي" في الانتخابات الأمريكية التي فاز بها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأغلق مولر التحقيق بتأكيد مزاعم التدخل في الانتخابات، ومع ذلك، لم يجد أي دليل على "تواطؤ" بين دونالد ترامب وروسيا، وتم إنكار وجوده في الكرملين والبيت الأبيض.