الخارجية الروسية تعلن عن انقطاع الاتصالات العسكرية بين روسيا والناتو

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو لوكالة "سبوتنيك" أنه لم تكن هناك اتفاقات بشأن عقد اجتماعات لمجلس روسيا والناتو، والمشكلة الرئيسية هي أن الاتصالات على الخط العسكري قطعت تمامًا.

وقال: "الحقيقة هي أنه لم تكن هناك اتفاقيات حول كيفية عقد مثل هذه المجالس. يجب إعداد أي مجلس، تخلى الناتو عن جميع الهياكل التحضيرية، أي ما يتألف منه المجلس - مجموعة العمل واللجنة التحضيرية والمجلس نفسه على مستوى السفراء ...".

وشدد على أن "المشكلة الرئيسية اليوم هي أن الاتصالات العسكرية قطعت تماما. وهذا من نواح كثيرة هو العقبة الرئيسية أمام الحوار السياسي في المجلس".

وأكد غروشكو بأن البناء العسكري لحلف الناتو موجه ضد روسيا، ولا يخفي الحلف ذلك، وليس لدى روسيا أوهام في هذا الشأن.

في وقت سابق أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أن اجتماع مجلس الناتو وروسيا في عام 2020 لم ينعقد بسبب خطأ الجانب الروسي.