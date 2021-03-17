روسيا تنظم معرض "ماكس" الدولي للطيران بطبعته الخامسة عشر في صيف 2021

سيعقد معرض "ماكس" الدولي للطيران هذا العام، في مدينة جوكوفسكي بالقرب من موسكو في معهد غروموف لبحوث الطيران، في الفترة من 20 إلى 25 يوليو/ تموز.

ويقام معرض الطيران الدولي في روسيا منذ عام 1993. وهي تحت رعاية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وستقوم وزارة الصناعة والتجارة الروسية والمؤسسة الحكومية "Rostec" هذه السنة، بتنظيم هذا المعرض في طبعته الخامسة عشر، وفقا لموقع "راسيسكايا غازيتا" الروسية.

ويذكر أنه تم إلغاء العرض الجوي البريطاني "فارنبورو" بسبب ظروف الإغلاق الناتجة عن جائحة "كورونا"، العام الماضي، كما أنه لن يقام أكبر معرض جوي فرنسي في العالم "لو بورجيه" أيضا هذا العام.

ومن المتوقع أن يتم عرض طائرة الركاب المتوسطة المدى "MC-21-310" بمحركات "PD-14" المحلية لأول مرة في معرض"ماكس 2021".

وبالإضافة إلى ذلك، سيشاهد ضيوف المعرض لأول مرة المحرك التوربيني الإقليمي "Il-114-300" والنقل العسكري الخفيف "Il-112V"، بالإضافة إلى العديد من المعدات الحديثة.

ويعتبر معرض "ماكس" للطيران الدولي واحدا من أكبر عشرة معارض الطيران في العالم، بما في ذلك لو بورجيه الفرنسي، ومعرض برلين الدولي للطيران، ومعرض فارنبرة الدولي، و إير شو الصيني، و دبي إير شو، وغيرها.