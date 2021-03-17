موسكو تطالب واشنطن باتخاذ خطوة نحو تطبيع الوضع حول الملف النووي مع إيران

أعلنت الخارجية الروسية أن موسكو، وعلى خلفية المعلومات الجديدة حول تخصيب اليورانيوم في نطنز، تطالب واشنطن باتخاذ خطوة نحو تطبيع الوضع بشأن الاتفاق النووي.