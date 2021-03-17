نائب وزير الخارجية الروسية يحمل واشنطن مسؤولة تدهور العلاقات مع موسكو

قال نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، إن توسيع العقوبات التي تفرضها واشنطن على موسكو لا يزيد من فرص تطبيع العلاقات الثنائية، فالمسؤولية عن ذلك تقع بالكامل على عاتق الولايات المتحدة.

موسكو - سبوتنيك. وقال ريابكوف لوكالة "سبوتنيك": "هذا النهج بالطبع لا يضيف فرصاً لتطبيع العلاقات. ولذلك تقع المسؤولية عن المزيد من التدهور في العلاقات الروسية الأمريكية، في كل الأحوال، بالكامل على عاتق الولايات المتحدة، دون أدنى شك".

وفي وقت سابق، قال ريابكوف، في تعليقه على تقرير الاستخبارات الأمريكية حول تدخل روسي مزعوم في الانتخابات عام 2020 والتهديد بفرض عقوبات جديدة محتملة: "للأسف أصبح هذا النهج قاعدة حياة بالنسبة لواشنطن، ونتعامل مع هذا الوضع كسوء الأحوال الجوية"؛ مؤكدا أن الاستنتاجات التي جاءت في التقرير لا أساس لها"، مشيرًا: "لقد مررنا بهذا بالفعل أكثر من 90 مرة من حيث فرض عقوبات مختلفة، منذ عام 2011. وفي العلاقات مع الولايات المتحدة، ازداد الالتزام الجنوني بسياسة العقوبات. ليس هناك شك في أن هذا الخط سيستمر في المستقبل. وسنتعامل معه بهدوء".

وفقاً له فإن هذا النهج الأمريكي: "لا يضيف بالطبع فرصاً لتطبيع العلاقات".

هذا وكشف تقرير استخباراتي أمريكي، رفعت عنه السرية، أمس الثلاثاء، أن قوى خارجية، من ضمنها روسيا، حاولت التأثير على سير الانتخابات الأمريكية، وكان هدفها "تشويه سمعة حملة الرئيس جو بايدن والحزب الديمقراطي، ودعم الرئيس السابق دونالد ترامب، مقوضة ثقة الرأي العام في العملية الانتخابية، و"زرع الفتنة" في المجتمع الأمريكي حسب التقرير.