لافروف يجري محادثات مع سفير المجر

جاء في بيان صادر عن الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء: "تم النظر في مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالعلاقات الروسية المجرية، وتمت مناقشة آفاق تطويرها. وعلى الرغم من صعوبة الوضع الصحي في جميع أنحاء العالم، يستمر التعاون الروسي الهنغاري في التطور. كما تعمل الآليات الرئيسية للتفاعل الثنائي دون انقطاع، ويتم الحفاظ على حوار منتظم على مستوى وزارتي خارجية البلدين".

كما ناقش الطرفان التعاون في مكافحة انتشار فيروس كورونا، بما في ذلك توريد اللقاح الروسي " سبوتنيك V " إلى المجر.

وفي وقت سابق، أجرى لافروف محادثة هاتفية مع وزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية المجري بيتر سيارتو.

في 7 شباط / فبراير، اعتمد المركز الوطني المجري للصحة العامة استخدام اللقاح الروسي "سبوتنيك V " ضد فيروس كورونا في البلاد.