روسيا تسعى لإجراء جديد يخص الأشخاص الذين تم تطعيمهم بلقاحاتها

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، إجراء جديدا يخص الأشخاص الذين تم تطعيمهم بلقاحات محلية.

وقالوا في الخارجية الروسية لوكالة "سبوتنيك": "تشارك الوزارة في العمل المشترك بين الوزارات للاتفاق على إصدار شهادات للأشخاص الذين تم تطعيمهم للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد، باستخدام اللقاحات الروسية، وكذلك للاعتراف الدولي بهذه الوثائق".

وأضافت الخارجية: "حاليًا، يتم تطوير مسودة شهادة التطعيم باللغتين الروسية والإنكليزية للأشخاص الذين تم تطعيمهم باللقاحات المحلية. وسيتبع ذلك مفاوضات دولية حول حرية عبور الحدود على أساس شهادة محددة".

كما لفتت الخارجية إلى أنه "في الوقت نفسه، يجري العمل في المنصة الدولية المتخصصة لمنظمة الصحة العالمية بهدف تبني مواصفات فنية لشهادة رقمية دولية للتطعيمات، حيث يشارك في هذا العمل خبراء روس، وستدعم الخارجية الروسية من جانبها هذا العمل".

ونوهت وزارة الخارجية بأن "الجهة الرئيسية العامة التي تشرف على تنفيذ هذه المهام هي وزارة الصحة الروسية".

يذكر وأن روسيا سجلت 3 لقاحات ضد فيروس كورونا أبرزها "سبوتنيك V" الذي صنف من بين أفضل ثلاث لقاحات في العالم. وقد أظهرت نتائج الاختبارات المتعلقة بهذا اللقاح فعالية تتجاوز 90 في المئة ونسبة أمان عالية، حيث يتم إعطاؤه على جرعتين بفاصل 21 يوما.

وقدمت أكثر من 50 دولة طلبات للحصول على أكثر من 1.2 مليار جرعة من لقاح "سبوتنيك V".

وسجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية 8998 إصاباة يومية بفيروس كورونا، في تراجع مستمر لحصيلة الأعداد اليومية.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة 4.418.436 إصابة، شفي منهم 4.024.975 شخص، وتوفي 93.364 شخص.