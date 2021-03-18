الخارجية الروسية: العلاقات بين موسكو وواشنطن وصلت إلى طريق مسدود بسبب الولايات المتحدة 

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، عن أن العلاقات بين موسكو وواشنطن وصلت إلى طريق مسدود بسبب الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، خلال لقاء على قناة "روسيا 1"، إن التاريخ المعاصر لم يسجل سابقا استدعاء السفير الروسي لدى الولايات المتحدة للتشاور في موسكو.

وأضافت زاخاروفا: "في التاريخ الحديث، يصعب تذكر مثل هذه الأشياء. لقد حدثت من قبل استدعاء السفير الروسي لدى الولايات المتحدة للتشاور في موسكو، لكنه كان مرتبطا بأجندة دولية متوترة".

وتابعت: "في الواقع، في ظل الطريق المسدود في العلاقات الثنائية، هذا ما أدت به واشنطن إلى هذا المأزق، ولن نتذكر شيئا من هذا القبيل".

ومن جانبها، صرحت زاخاروفا، بأن: "التوتر المتزايد في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة لن يؤثر بأي حال من الأحوال على مفاوضات التسوية في أفغانستان".

وقالت زاخاروفا، في رد على سؤال عما إذا كان سيكون هناك أي رد فعل من الممثلين الروس تجاه الوفد الأمريكي في المحادثات حول أفغانستان: "أنت تفكر بنا بشكل جيد، نحن لا نضيع مثل هذه التفاهات".