لافروف: يجب على الولايات المتحدة و"طالبان" الالتزام باتفاقية السلام

حث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، كل من الولايات المتحدة الأمريكية وحركة "طالبان" على مواصلة الالتزام باتفاق السلام.

موسكو- سبوتنيك. وقال لافروف خلال اجتماع "الترويكا" الموسعة (روسيا والولايات المتحدة والصين وباكستان) بشأن التسوية الأفغانية في موسكو:

"ندعو الجانبين للاستمرار في الالتزام ببنود الوثيقة التي يدعمها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2513".

وأضاف لافروف: "نأسف لأن الجهود المبذولة لإطلاق العملية السياسية في الدوحة لم تسفر عن نتائج بعد. ونأمل أن تساعد محادثات اليوم في تهيئة الظروف لتحقيق مفاوضات تقدمية بين الأطراف الأفغانية".

وأعلن مبعوث الرئيس الروسي إلى أفغانستان، زامير كابولوف، في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك"، أن المؤتمر حول أفغانستان في 18 آذار/ مارس الجاري، سيعقد بمشاركة الولايات المتحدة وباكستان ووفدي كابول و"طالبان" وقطر ستكون كضيف شرف، موضحا أن اللقاء سيعقد بصيغة ما يعرف بـ" الترويكا الموسعة" (روسيا والصين والولايات المتحدة وباكستان) والأطراف الأفغانية.

يذكر أنه في نهاية شباط/ فبراير من العام الماضي، وفي حفل أقيم في قطر، وقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان على اتفاق سلام هو الأول منذ أكثر من 18 عاما من الحرب، وينص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 14 شهرا، وبدء حوار بين الأفغان بعد صفقة تبادل للأسرى، بحيث تفرج الحكومة عن 5000 عنصر من طالبان، فيما تفرج الأخيرة عن نحو 1000 من عناصر الأمن الأسرى.