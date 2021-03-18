بوتين لبايدن: كل إناء بما فيه ينضح.. أتمنى لك الصحة

رد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على نظيره الأمريكي، جو بايدن، الذي وصفه "بالقاتل"، ناصحا إياه النظر في المرآة، مشيرا إلى أن كل إناء ينضح بما فيه، داعيا له بالصحة.