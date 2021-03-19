القبض على 14 عنصرا كانوا يستعدون لارتكاب عمليات إرهابية في روسيا

أعلنت السلطات الروسية القبض على 14 عنصرا كانوا يستعدون لارتكاب عمليات إرهابية في البلاد.

موسكو - سبوتنيك. وقال الأمن الفيدرالي الروسي في بيان: "بالتعاون مع لجنة التحقيقات الروسية وفي إطار القضية الجنائية "تشكيل مجموعة متطرفة والانتماء لها"، ألقي القبض على مجموعة منظمة من أنصار حركة الشباب الأوكراني الراديكالي "إم كي يو".

وأضاف البيان أن "مؤسس الحركة هو مواطن أوكراني يدعى إيغور كراسنوف من مواليد عام 2000".

وأوضح البيان أنه "تم اعتقال 13 فردا من المجموعة في مدينة غيليندجيك في إقليم كراسنودار (جنوبي روسيا]، كما احتُجز عضو آخر في مدينة ياروسلافل شمال موسكو".

وأشار إلى "ضبط كمية كبيرة من المطبوعات ذات المحتوى النازي والأسلحة الحادة ومعدات اتصالات تحتوي على تعليمات لتصنيع العبوات الناسفة والأسلحة النارية في منازلهم".

كما أكد البيان أن "المعتقلين اعترفوا بالجرائم المنسوبة إليهم".

ووفقا لاعترافاتهم، فإنهم "تلقوا مؤخرا تعليمات وإرشادات حول صناعة وسائل تستعمل في الأعمال الإرهابية والقتل وغيرها من أعمال عنف".

ويأتي ذلك تزامنا مع احتفال روسيا بالذكرى السابعة لانضمام شبه جزيرة القرم إليها.

يذكر أن شبه جزيرة القرم عادت إقليماً روسياً فيدرالياً، بعد استفتاء جرى يوم 16 مارس/ آذار 2014، في شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، وأصبحت كلتا المنطقتين ضمن روسيا الاتحادية، اعتباراً من 18 مارس/ آذار 2014.

وكان القرم واحدا من الأقاليم الروسية حتى بداية خمسينيات القرن العشرين عندما قررت سلطات اتحاد الجمهوريات السوفيتية نقل تبعيتها إلى جمهورية أوكرانيا.