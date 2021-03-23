وزير الدفاع الروسي يناقش مع نظيره الأرميني التعاون العسكري بين البلدين

بحث وزير الدفاع الروسي، الجنرال سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأرميني، فاغارشاك أروتيونيان، مسائل التعاون العسكري والتقني والوضع في المنطقة، وذلك حسبما جاء في بيان وزارة الدفاع الروسية.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع: "تم خلال المحادثة بحث مسائل التعاون العسكري والتقني بين البلدين، والوضع في المنطقة، وتنفيذ مهمة حفظ السلام الروسية في إقليم ناغورني قره باغ، كما تم بحث القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك".

ووقع أروتونيان وشويغو، يوم 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في يريفان حزمة من الوثائق التي تنظم أنشطة وحدة حفظ السلام الروسية في قره باغ، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الأرمينية.

واندلعت في أرمينيا أخيرا، أزمة سياسية جديدة بعد أن أصدرت هيئة الأركان العامة للجيش الأرميني بيانا طالبت فيه باستقالة حكومة باشينيان، مشددة على أن "الإدارة غير الفعالة والأخطاء الجسيمة التي ارتكبتها السلطات الحالية في مجال السياسة الخارجية أودت بالبلاد إلى حافة الهاوية".

في المقابل، وصف باشينيان بيان هيئة الأركان بأنه محاولة انقلاب عسكري.

وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب خلال اتصال هاتفي، أمس الخميس، مع رئيس الحكومة الأرمينية نيكول باشينيان، عن "تأييده للحفاظ على النظام والهدوء في أرمينيا وتسوية الوضع ضمن إطار القانون حصرا".

كما دعا الرئيس الروسي جميع الأطراف في أرمينيا إلى ضبط النفس.