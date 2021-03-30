صحيفة: إسبانيا لم تعثر على دليل حول تورط موسكو في هجوم سيبراني ضدها

لم تعثر إسبانيا على أي دليل حول تورط موسكو في هجوم إلكتروني باستخدام برمجية الفدية الخبيثة، قبل أسابيع، والذي استهدف دائرة التوظيف العامة الإسبانية .

موسكو- سبوتنيك. هاجم قراصنة وكالة التوظيف في 9 مارس/ آذار، مما تسبب في تعطيل موقعها على الإنترنت لأكثر من أسبوع، وزعمت صحيفة "الكونفدنسيال" أن الخدمات الخاصة الروسية متورطة في الهجوم السيبراني.

لكن صحيفة "الباييس" نقلت، اليوم الثلاثاء، عن مصادر حكومية في مدريد إنه لم يُعثر على دليل حول هذا الادعاء.

ووفقا لمحللين من مركز التشفير الوطني، وهو جزء من مركز الاستخبارات الوطنية الإسبانية، فإن الهجوم نُفذ من قبل مجرمي الإنترنت الروس غير المرتبطين بالخدمات خاصة.

وحدد الخبراء أيضا نوعية برمجية الفدية الخبيثة التي أصابت أجهزة الكمبيوتر الخاصة بدائرة التوظيف العامة الإسبانية مصابة باسم "Ryuk".

اتهمت الدول الغربية روسيا مرارا بالتدخل في الشؤون الداخلية وشن هجمات إلكترونية، ونفت موسكو جميع الاتهامات، قائلة إنه ليس هناك دليلا، وأكدت مرارا استعدادها لإجراء حوار حول الأمن السيبراني.