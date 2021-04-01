لقاء بين لافروف ونظيره الأذربيجاني بشأن قره باغ والعلاقات الثنائية

وجاء في بيان الوزارة الخارجية الروسية: "ناقش وزراء الخارجية تنفيذ اتفاقيات قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا المؤرخة 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 و11 يناير/كانون الثاني 2021، خاصة فيما يتعلق بحل المشاكل الإنسانية في قره باغ، وإلغاء تجميد العلاقات الاقتصادية واتصالات النقل في المنطقة".

وأشار البيان إلى أن لافروف وبيرموف تبادلا أيضًا وجهات النظر حول القضايا الموضوعية المتعلقة بالعلاقات الثنائية، بما في ذلك الاتصالات المرتقبة رفيعة المستوى، فضلاً عن الاستعدادات للاحتفال بالذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتي سيتم الاحتفال بها في عام 2022. بالإضافة إلى ذلك، تطرق وزيرا الخارجية إلى عدد من الموضوعات على جدول الأعمال الدولي ذات الاهتمام المشترك.

يذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ10 من تشرين الثاني /نوفمبر 2020. وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني، إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف شامل لإطلاق النار في قره باغ، تشرف عليه قوات روسية لحفظ السلام، تفصل بين مواقع الطرفين في الإقليم.

كما تضمن الاتفاق رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع، وعودة النازحين إلى قره باغ برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين.