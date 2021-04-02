موسكو: الحديث عن مواجهة عسكرية بين روسيا وأوكرانيا هو من محض الخيال

أكد نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو أن الحديث عن صراع مرتقب بين روسيا وأوكرانيا هو من محض الخيال، مشددا على أن موسكو ليست مهتمة بمواجهة عسكرية.

وقال رودينكو لـ "سبوتنيك": "أنا متأكد من أن الحديث عن صراع قادم بين أوكرانيا وروسيا لا أساس له من الصحة ومزيف تنشره بشكل أساسي السلطات الأوكرانية".

وأضاف "روسيا ليست مهتمة بأي صراع مع أوكرانيا، وخاصة الصراع العسكري".

وتابع "نحن لا نقوض بأي شكل من الأشكال جهود منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، فقد صوتت روسيا لتمديد ولاية بعثة المراقبة الخاصة".

وأردف قائلا "نتوقع أن تستمر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في المساهمة في تسوية الوضع في أوكرانيا وتخفيف التوترات في دونباس".

وكان الكرملين، قد علق أمس الخميس، على التصريحات الصادرة بشأن تنقلات وتحركات الجيش الروسي وإرسال عدد من الأفواج والقطع العسكرية إلى شبه جزيرة القرم وإلى الحدود مع أوكرانيا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن "روسيا تنقل قواتها المسلحة داخل وضمن أراضيها بحرية ولا شأن لأحد التدخل بهذه الأمور والقضايا".

وأضاف "لا ينبغي أن يزعج ذلك أحدا، ولا يشكل أي خطر على أحد روسيا تتتخذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن حدودها كيف ترى ذلك مناسبا".

وشدد على أن القوات الروسية لم تشارك بتاتا بالصراع في أوكرانيا ولن تشارك فيه.

يذكر أن شبه جزيرة القرم عادت إقليماً روسياً فيدرالياً، بعد استفتاء جرى يوم 16 مارس/ آذار 2014، في شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، وأصبحت كلتا المنطقتين ضمن روسيا الاتحادية، اعتباراً من 18 مارس/ آذار 2014، واعتبر هذا اليوم عطلة رسمية في شبه جزيرة القرم، ومدينة سيفاستوبول.

وكان القرم واحدا من الأقاليم الروسية حتى بداية خمسينيات القرن العشرين عندما قررت سلطات اتحاد الجمهوريات السوفيتية نقل تبعيتها إلى جمهورية أوكرانيا.