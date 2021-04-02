هل يعاني بوتين من أي أعراض جانبية بعد التطعيم ضد كورونا

كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، عما إذا كان الرئيس فلاديمير بوتين، يعاني من أي آثار جانبية عقب تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح الروسي ضد فيروس "كورونا" المستجد.

وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك"، مجيباً عن سؤال ما إذا كان الرئيس يعاني من أي أعراض جانبية بعد التطعيم: "لا، لا توجد أي أعراض".

وتلقى الرئيس الروسي التطعيم، مساء يوم الـ23 من آذار/مارس الماضي، دون وجود كاميرات تصوير، موضحاً ذلك بأن "الاستعراض" ليس ضروريا.

كما لم يكشف بوتين عن اسم اللقاح الذي تلقاه، مشيراً إلى أن طبيبه فقط هو الذي يعرف ذلك.

وأوضح بوتين في وقت سابق، أنه بعد التطعيم شعر ببعض الانزعاج، لكن هذا كان من العوارض وانتهى بسرعة، مضيفا "في الصباح، استيقظت بعد التطعيم، بدا لي أني تحت تأثير التطعيم وأخذت مقياس حرارة، وقمت بقياس درجة الحرارة - كانت درجة الحرارة طبيعية".

وأشار بوتين أيضًا إلى أنه امتنع عن ممارسة الرياضة لمدة ثلاثة أيام بعد التطعيم، ولم يأخذ سوى حمام سريع.

وأكد أنه يمارس عمله بشكل طبيعي ولديه جدول أعمال مكثف.