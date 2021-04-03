استقطبت تولستوي... أقدم سينما في روسيا تفتح أبوابها للجمهور بعد سنوات من التجديدات... صور

وأعلنت إدارة سينما "خودوزيسفيني" أن الافتتاح سيتم يوم الجمعة المقبل الموافق 9 نيسان/ أبريل الجاري.
وتم تشييد السينما في عام 1909، على طراز فن "الآرت نوفو" من طابق واحد، وصممها المهندس المعماري، نيكولاي بلاغوفيشينسكي، في حي أربات التاريخي بالعاصمة الروسية، واستقطبت شخصيات بارزة مثل الأديب، ليون تولستوي.
وفي عام 2014، تم إغلاق السينما للتجديد الشامل ومن أجل استعادة النقوش البارزة على واجهتها، كما تم إعادة تصميم الديكورات الداخلية بالكامل.
وبدأت أعمال التجديد عندما كانت صالة العرض السينمائية مملوكة لمجموعة رامبلر التابعة للملياردير الروسي، ألكسندر ماموت، وتم شراء مجموعة رامبلر الآن من قبل بنك "سبير" وهو أكبر بنك في روسيا.
Entièrement rénové, le Khudozhestvenny, le plus ancien #cinéma de Moscou (1909) et l'un des tout premiers au monde, rouvrira ses portes le 9 avril prochain pic.twitter.com/EKFxVluea9— PARIS-LOUXOR (@parislouxor) April 2, 2021
وخلال الحقبة السوفييتية استضافت سينما "خودوزيسفيني" ما يصل إلى 1000 متفرج، شهدت في عام 1926 العرض العالمي الأول للفيلم الملحمي "Battleship Potemkin" للمخرج، سيرغي أينستاين.
وبحسب تقارير وسائل الإعلام الروسية، فقد كانت السينما هي الوحيدة التي تقدم خدمة إيصال التذاكر للمنازل.
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