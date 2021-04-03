استقطبت تولستوي... أقدم سينما في روسيا تفتح أبوابها للجمهور بعد سنوات من التجديدات... صور

سيعاد افتتاح أقدم صالة عرض سينمائية في العاصمة الروسية موسكو، والتي تم بناؤها منذ أكثر من قرن، خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعد خضوعها لعمليات تجديد واسعة استمرت سنوات.

وأعلنت إدارة سينما "خودوزيسفيني" أن الافتتاح سيتم يوم الجمعة المقبل الموافق 9 نيسان/ أبريل الجاري.

وتم تشييد السينما في عام 1909، على طراز فن "الآرت نوفو" من طابق واحد، وصممها المهندس المعماري، نيكولاي بلاغوفيشينسكي، في حي أربات التاريخي بالعاصمة الروسية، واستقطبت شخصيات بارزة مثل الأديب، ليون تولستوي.

وفي عام 2014، تم إغلاق السينما للتجديد الشامل ومن أجل استعادة النقوش البارزة على واجهتها، كما تم إعادة تصميم الديكورات الداخلية بالكامل.

© AFP 2021 / NATALIA KOLESNIKOVA سينما خودوزيسفيني" بعد ترميمها، وهي أقدم سينما في موسكو تأسست في عام 1909، روسيا

وبدأت أعمال التجديد عندما كانت صالة العرض السينمائية مملوكة لمجموعة رامبلر التابعة للملياردير الروسي، ألكسندر ماموت، وتم شراء مجموعة رامبلر الآن من قبل بنك "سبير" وهو أكبر بنك في روسيا.

Entièrement rénové, le Khudozhestvenny, le plus ancien #cinéma de Moscou (1909) et l'un des tout premiers au monde, rouvrira ses portes le 9 avril prochain pic.twitter.com/EKFxVluea9 — PARIS-LOUXOR (@parislouxor) April 2, 2021

وخلال الحقبة السوفييتية استضافت سينما "خودوزيسفيني" ما يصل إلى 1000 متفرج، شهدت في عام 1926 العرض العالمي الأول للفيلم الملحمي "Battleship Potemkin" للمخرج، سيرغي أينستاين.

وبحسب تقارير وسائل الإعلام الروسية، فقد كانت السينما هي الوحيدة التي تقدم خدمة إيصال التذاكر للمنازل.