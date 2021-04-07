الدفاع الروسية: اعتراض طائرة استطلاع حاولت الاقتراب من حدودنا وإجبارها على الابتعاد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن مقاتلة روسية من طراز "ميغ-31"، قامت باعتراض طائرة استطلاع حاولت الاقتراب من الحدود الروسية وأجبرتها على الابتعاد.