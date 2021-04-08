بوتين يبحث مع نظيره الأذربيجاني الوضع في قره باغ

تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر الهاتف، مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، وناقش معه الوضع في قره باغ، في ضوء المحادثات الروسية الأرمينية أمس 7 أبريل/ نيسان، حسبما أفاد الكرملين.

موسكو - سبوتنيك. وقال الكرملين: "استمرت مناقشة الوضع في قره باغ واستقراره وفقا لبيانات قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا بتاريخ 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 و11 يناير/ كانون الثاني من هذا العام، وعلى وجه الخصوص قضايا ضمان السلام، كما تمت مناقشة الأمن والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة، بالإضافة إلى سير العمل على إعادة اتصالات النقل، مع الأخذ بالاعتبار نتائج المحادثات الروسية الأرمينية التي عقدت في 7 أبريل/ نيسان من هذا العام في موسكو".

والتقى الرئيس الروسي، يوم أمس، مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان في موسكو، وبحث معه القضايا الثنائية والحادة في قره باغ.

ذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ10 من تشرين الثاني /نوفمبر 2020، وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني، إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف شامل لإطلاق النار في قره باغ، تشرف عليه قوات روسية لحفظ السلام، تفصل بين مواقع الطرفين في الإقليم.

كما تضمن الاتفاق رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع، وعودة النازحين إلى قره باغ برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين.