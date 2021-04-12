الخارجية الروسية تعلق على بيع تركيا الطائرات المسيرة لأوكرانيا

تحث روسيا الدول المسؤولة، بما في ذلك تركيا، بدراسة تصريحات كييف المتشددة وتحذرها من تأجيج المشاعر العسكرية للسلطات الأوكرانية.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، معلقا على المعلومات المتعلقة ببيع تركيا طائرات دون طيار لأوكرانيا: "إننا نوصي بشدة جميع الدول المسؤولة التي نتواصل معها (بينها تركيا) لدراسة الوضع والتصريحات المتشددة الدائمة لنظام كييف ونحذرها من تحريض هذه المشاعر العسكرية".

وأضاف لافروف نظام كييف قد ينتهي به الحال بشكل سيء بسبب أعماله المتهورة، وكان ينبغي على كييف تعلم الدروس من أحداث عام 2014، كما كنا نأمل، أن يلتزم كل أولئك الذين شجعوا المشاعر المعادية لروسيا في القيادة الأوكرانية، بالاتفاقيات القانونية الدولية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الذي وافق على اتفاقيات مينسك.

في هذا الصدد، دعا الاتحاد الأوروبي روسيا إلى منع اتخاذ أي خطوات تزيد من التوترات والتصعيد شرقي أوكرانيا، مؤكدا العمل على حشد الجهود الدبلوماسية في اتجاه منع التصعيد في المنطقة.

من جهته أعلن الكرملين، اليوم الاثنين، إننا نأمل أن تسود الحكمة السياسية في كييف، وأن تتوقف الأعمال الاستفزازية للجيش الأوكراني في دونباس.