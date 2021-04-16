بوتين و لوكاشينكو يجتمعان في موسكو في 22 من الشهر الجاري

قال رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، إنه اتفق مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على عقد اجتماع بموسكو في 22 أبريل/نيسان.

وأضاف: "سنلتقي بالرئيس في موسكو. سيكون اجتماعا جادا لمناقشة بعض القضايا".

حسبما ذكرت وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية، اليوم الجمعة، قال لوكاشينكو: "بالأمس، اتفقت أنا وبوتين على جدول عملنا بشأن العديد من القضايا، في وقت ما بأواخر أبريل/نيسان، على الأرجح يوم 22".

من جانبه أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اجتماع رئيسي روسيا وبيلاروسيا، فلاديمير بوتين وألكسندر لوكاشينكو في موسكو، المقرر عقده في 22 أبريل/نيسان.

وقال بيسكوف إن "الاجتماع مقرر بالفعل في الثاني والعشرين، ويتم التحضير له. نخطط أن يصل رئيس بيلاروسيا لوكاشينكو إلى موسكو في زيارة عمل، وهذا لا علاقة له بالرسالة الموجهة إلى الجمعية الفيدرالية".

وقال من المقرر مناقشة تطوير التعاون في الاجتماع بين الرئيسين.

وبالأمس تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الهاتف مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وناقش الأجندة الثنائية، حيث أعرب الجانبان عن عزمهما على تعزيز العلاقات، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للكرملين.

ووقعت روسيا وبيلاروس، يوم 2 أبريل/نيسان عام 1997، معاهدة إقامة اتحاد بين الدولتين، من أجل تعميق التكامل بين موسكو ومينسك.

وفي يناير/كانون الثاني عام 2000، تحول الاتحاد إلى "الدولة المتحدة - روسيا وبيلاروس"، بعد تصديق برلماني البلدين على معاهدة إقامة الدولة المتحدة الموقعة في عام 1997.

ويهدف هذا المشروع لتنظيم فضاء موحد للدولتين في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والجمركية والمالية (الخاص بالعملات الأجنبية) والقانونية والإنسانية والثقافية.