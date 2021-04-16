موسكو توضح حقيقة تشجيعها قتل جنود أمريكيين في أفغانستان

أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، رئيس دائرة آسيا الثانية في وزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف، أن واشنطن على الرغم من تصريحات البيت الأبيض، لم تقدم بيانات عبر القنوات الدبلوماسية حول تورط موسكو المزعوم في تنظيم عمليات هجوم على الجنود الأمريكيين في أفغانستان.

وقال كابولوف لوكالة "سبوتنيك": "لم يعطونا أي معلومات"، مشيرا الى أن الجانب الأمريكي نفسه أوضح أنه "ليس لديه مثل هذه البيانات".

في وقت سابق، قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، في تعليقه على العقوبات الجديدة ضد روسيا، إن المخابرات الأمريكية بنسبة "منخفضة أو متوسطة" تعتقد أن روسيا عرضت على طالبان تنفيذ هجمات على الجيش الأمريكي وموظفي التحالف في عام 2019. وأضاف، أن روسيا بعثت، كما يُزعم، "عبر القنوات الدبلوماسية والاستخباراتية والعسكرية رسائل مباشرة واضحة حول هذه القضايا".

ونفت روسيا في السابق مثل هذه الاتهامات. وأشار كابولوف، إلى أنه لا يوجد أي دليل على التورط الروسي، وإذا تم التحقيق بهذا الموضوع بشكل عادل، فإن الجانب الأمريكي سيفهم أنه يقوم بعمل أحمق.