أمريكا ترصد "تصعيدا" من قبل روسيا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها رأت "تصعيدا لا مبرر له" من قبل روسيا في البحر الأسود.

المقصود بالتصعيد المزعوم حظر دخول السفن الأجنبية إلى مناطق محددة في البحر الأسود.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن الخارجية الأمريكية عبرت بلسان ناطقها نيد برايس عن قلقها العميق من "الحظر" وزعمت أن هذا يعني تصعيدا للحملة الروسية ضد أوكرانيا.

وردد الناطق بلسان الخارجية الأمريكية معزوفة القلق الأمريكي من التكثيف المزعوم للوجود العسكري الروسي عند حدود أوكرانيا.

وأضاف: "نناشد روسيا وقف التهديدات للسفن في المنطقة والتراجع عن تكثيف الحشود العسكرية".

ووفق البيان الصادر عن وزارة الدفاع الروسية في 14 ابريل/نيسان فإن حق السفن الأجنبية في عبور المياه الروسية في ثلاث مناطق بالبحر الأسود يكون معلقا منذ 21 ابريل حتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول.