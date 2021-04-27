"كورونا" تؤجل مباحثات أستانا حول سوريا

صرح مسؤول إعلامي في وزارة خارجية كازاخستان لوكالة "سبوتنيك"، أن الجولة الجديدة من مباحثات أستانا حول سوريا قد تعقد في الصيف المقبل.

وكان مقررا أن تستضيف عاصمة كازاخستان الجولة الجديدة من مباحثات أستانا حول سوريا في مايو/ أيار 2021. وقال المسؤول الإعلامي:

بالتأكيد لن يكون هناك اجتماع في مايو.

وأوضح أن جائحة فيروس كورونا هي التي لا تسمح بوصول المشاركين في المباحثات إلى عاصمة كازاخستان في شهر مايو.

وإلى ذلك، كشف مصدر في البرلمان الروسي لـ"سبوتنيك" أن وفد الغرفة العليا للبرلمان الروسي برئاسة رئيستها فالنتينا ماتفيينكو لن يصل إلى كازاخستان في موعد مقرر (29 –30 أبريل) بسبب إصابة أحد الزملاء الكازاخ بفيروس كورونا. ولهذا تقرر إرجاء زيارة الوفد البرلماني الروسي.