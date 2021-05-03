الاتحاد الأوروبي يستدعي السفير الروسي في بروكسل على خلفية العقوبات الروسية

أعلن المتحدث الرسمي باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، اليوم الاثنين، أن قادة الاتحاد الأوروبي يعتبرون قرار الجانب الروسي بفرض عقوبات على مسؤولين في الاتحاد، يستهدف مباشرة الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء.

وقال ستانو في إحاطة إعلامية: "يرى قادة الاتحاد الأوروبي هذا القرار بأنه يستهدف مباشرة الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء وهو غير مقبول، وليس له مبرر قانوني ولا أساس له من الصحة والاتحاد يستعد ويعمل على ردة فعل منسقة".

وأشار إلى أنه تم استدعاء السفير الروسي لدى الاتحاد الأوروبي، عصر اليوم، وسيتم إبلاغه الإدانة الشديدة واعتراض الاتحاد الأوروبي على هذا القرار.

سنناقش هذه القضية في اجتماع وزراء الخارجية، يوم الاثنين المقبل الموافق 10 أيار/مايو، وأيضا في اجتماعات المجلس الأوروبي، وفي اجتماعات الدول السبع الكبار.

وشدد على أن أفعال روسيا ليست بناءة، وبهذه الأعمال تبتعد موسكو أكثر عن العلاقات الثنائية الأوروبية.