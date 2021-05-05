رئيس الوزراء اليوناني: لقاح "سبوتنيك V" الروسي آمن وفعال

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الأربعاء، إن لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا آمن وفعال

ونقلت صحيفة "بلومبرج" الأمريكية، عن ميتسوتاكيس قوله "نحن في اليونان نعتبر اللقاح الروسي آمنًا وفعالًا".

ووفقًا له، تعد السياحة مجالًا مهمًا للغاية في تطوير العلاقات بين موسكو وأثينا. كما أكد أن روسيا واحدة من الأسواق الرئيسية لصناعة السياحة اليونانية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت اليونان أنها تأمل في استقبال السياح الروس في صيف هذا العام. وشجعت على حملة التطعيم لضمان التنقل عبر الحدود بأمان.

ويعد لقاح "سبوتنيك- في" أول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لعدوى "كوفيد-19"، وسبق أن كشفت اختبارات سريرية أجريت على 3 مراحل أن هذا العقار آمن وفعاليته تفوق 91% في الوقاية من المرض، الأمر الذي أكدته مجلة "لانسيت" الطبية، وقد تم تسجيل اللقاح في 64 دولة حول العالم، تشكل نحو 3.2 مليارات نسمة.