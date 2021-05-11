"يتغلب باقتدار"... كشف سر نجاح وزير خارجية روسيا

لفت خبير سياسي أمريكي إلى أن سيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا، يتغلب على نظرائه الغربيين بسهولة.

وتضم قائمة المهزومين أمام وزير خارجية روسيا، وفقا لرؤية الخبير الأمريكي توم روغان: جوزيب بوريل، وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، و جون كيري، مبعوث الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لشؤون المناخ، وهيلاري كلينتون، وزيرة خارجية الولايات المتحدة سابقا.

وكشف روغان لـ"واشنطن اكسامينير" أن لافروف يتغلب على نظرائه الغربيين بسهولة لأنه يعرف كيف يحقق مصلحة بلاده، ويلتزم بتصريحاته.

ووفق الخبير السياسي الأمريكي فإن لافروف يبرع في مواجهة نظرائه الغربيين "الأغبياء" أمثال جوزيب بوريل وجون كيري وهيلاري كلينتون.

واستشهد الخبير بكلمة لافروف أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي في 7 مايو/ أيار كمثال على نجاح لافروف في مواجهة مناقشيه. وعاتب لافروف نظراءه الغربيين خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي في ذلك اليوم لأنهم يعرقلون جهود إنشاء العالم المتعدد الأقطاب بواسطة العقوبات غير المشروعة.