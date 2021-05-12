كشف سبب "الحرب" الأمريكية على روسيا

كشف مخرج أمريكي شهير السبب الذي دفع بلاده إلى استئناف "الحرب" ضد روسيا.

وقال أوليفر ستون، وهو حائز على جائزة أوسكار ثلاث مرات، في حديثه لصحيفة "واشنطن بوست":

هناك حرب طويلة ضد روسيا. وبدأتها الولايات المتحدة الأمريكية من جديد في فترة 2006 – 2007 عندما ألقى (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) خطابه في ميونيخ.

وأعلن الزعيم الروسي، في كلمته أمام المشاركين في مؤتمر ميونيخ للسياسات الأمنية، وقتذاك، أن بلاده تعتزم الدفاع عن مصالحها الجيوسياسية ولا تنوي السير في ركاب واشنطن، وأنه من المستحيل أن يكون العالم أحادي القطب.

ونوه أوليفر ستون إلى عدم وجود ما يمكن اعتباره دليلا على "عدوانية" روسيا، وأشار إلى أن العدوانية الحقيقية يبديها حلف شمال الأطلسي.

وشدد المخرج الأمريكي على ضرورة أن تنهي الولايات المتحدة حملتها على روسيا.