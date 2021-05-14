روسيا تؤجل الحظر على توظيف المواطنين الروس لدى السفارة الأمريكية

أعلنت البعثة الدبلوماسية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن السلطات الروسية أبلغت السفارة الأمريكية بنيّتها تأجيل الحظر المفروض على توظيف المواطنين الروس.

وجاء في بيان البعثة: "أبلغت الحكومة الروسية السفارة الأمريكية بنيتها تأجيل فرض حظر على توظيف المواطنين المحليين".

كما أعلنت البعثة الدبلوماسية أنها ستمدد تقديم عدد من الخدمات القنصلية الدائمة للمواطنين الأمريكيين المقيمين في روسيا لمدة شهر، بما في ذلك إعادة إصدار جوازات السفر وإصدار شهادات الميلاد. في وقت سابق، أفيد أن السفارة أعلنت عن الحد من تقديم هذه الخدمات، بسبب تخفيض عدد الموظفين الدبلوماسيين ابتداءً من 15 يونيو/حزيران.

وتوقفت السفارة الأمريكية في روسيا، منذ يوم 12 مايو/أيار 2021، عن منح تأشيرات غير المهاجرين للروس الراغبين في السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وتضمنت العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا، التي فرضتها السلطات الأمريكية منذ 15 أبريل/ نيسان 2021، ترحيل 10 موظفين في السفارة الروسية من الولايات المتحدة.

وتضمنت الإجراءات الروسية المضادة للعقوبات الأمريكية ترحيل دبلوماسيين أمريكيين من روسيا وحظر دخول مسؤولين أمريكيين إلى الأراضي الروسية.