بوتين: روسيا ترد بالشكل المناسب على التهديدات بالقرب من حدودها

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن روسيا ترد بالشكل المناسب على التهديدات بالقرب من حدودها.

وقال بوتين في اجتماع مع الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الروسي: "هذه المسألة يجب أن تكون دائما في مجال اهتمامنا، ويتعين علينا الرد عليها في الوقت المناسب وبالشكل المناسب، مع الأخذ في الاعتبار التهديدات الناشئة".

وكان الرئيس الروسي قد طلب خلال الاجتماع إطلاعه على الوضع في أوكرانيا.

وقال قائد الأسطول الشمالي الروسي الأدميرال ألكسندر مويسييف، أمس الخميس، إن كثافة أنشطة التدريب العملياتية والقتالية للناتو بالقرب من الحدود الروسية في القطب الشمالي زادت في السنوات الأخيرة.

وأعلنت الخارجية الروسية أن موسكو تسجل زيادة في نشاط القوات المسلحة لدول الناتو في أوكرانيا والبحر الأسود في المنطقة المجاورة مباشرة للحدود الروسية.