بوتين يبحث الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مع أعضاء مجلس الأمن الروسي

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، اجتماعا مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، طلب خلاله اطلاعه على الوضع في منطقة الشرق الأوسط وما يدور فيها من أحداث.

موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين خلال الاجتماع: "أطلب من الزملاء أن أسمع آراءهم بشأن الوضع الراهن في الشرق الأوسط، أعني الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المتفاقم، وهو ما يحدث بالقرب من حدودنا ويمس بصورة مباشرة مصالحنا الأمنية. كما أطلب منكم التعليق على ما يحدث في أوكرانيا".

وفي تصعيد دراماتيكي أشعلته المواجهات في القدس الشرقية المحتلة، كثّفت إسرائيل القصف على قطاع غزة، ردا على إطلاق صواريخ من القطاع المحاصر في اتجاه إسرائيل.

وتوالت الدعوات العربية والدولية "لاحتواء التصعيد القائم حول القطاع والقدس الشرقية، مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، وأجرت روسيا اتصالات مع الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية وحركة "حماس" في غزة في مسعى للوصول إلى التهدئة ومنع تفاقم الأزمة".

وتحاصر إسرائيل قطاع غزة الذي يعيش فيه قرابة مليوني نسمة منذ 2007، ويتعرض القطاع للقصف الإسرائيلي بشكل مستمر. وقال الجيش الإسرائيلي أمس الخميس، "إن القوات الجوية والبرية تشن قصفا مكثفا على شمال قطاع غزة في إطار العملية العسكرية الجارية ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)".

تصاعدت حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة.

وبدأت، الاثنين الماضي، القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على قطاع غزة حيث أكدت أنها استهدفت مئات الأهداف لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، بينما شنت الفصائل الفلسطينية ضربات صاروخية مكثفة على منشآت حيوية في إسرائيل بينها مطارات.