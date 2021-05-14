غوتيريش وماتفيينكو يناقشان تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

أعلن رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي، كونستانتين كوساتشيف، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ناقش مع رئيسة المجلس فالنتينا ماتفينكو تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقال كوساتشيف في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "تمت مناقشة مسألتي التعاون البرلماني وقضايا العلاقات الدولية"، بالإضافة إلى العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية.

وأضاف كوساتشوف: "لوحظ في الاجتماع أنه سيكون من الخطأ الوقوف مع أحد الطرفين، ومن الضروري دعوة السلطات الإسرائيلية والجانب الفلسطيني للجلوس على طاولة المفاوضات".

كما أشار كوساتشيف إلى أن إسرائيل تتحمل مسؤولية خاصة لضمان عدم إراقة الدماء في شوارع القدس الشرقية وأن يشعر الناس من جميع الأديان بالأمان هناك. مشددا "على أن القدس الشرقية مزار للإسلام واليهودية وجميع المذاهب المسيحية".

وبدأت الاثنين الماضي القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على قطاع غزة حيث أكدت أنها استهدفت مئات الأهداف لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، وأعلنت السلطات الصحية الفلسطينية في القطاع عن مقتل أكثر من 115 فلسطينيا، بينهم 28 طفلا، إضافة إلى 621 جريحا حتى اللحظة، بينما شنت الفصائل الفلسطينية ضربات مكثفة على منشآت حيوية في إسرائيل بينها مطارات، وتم اعتراض معظم الصواريخ لكن الهجمات أسفرت عن مقتل 7 إسرائيليين على الأقل.