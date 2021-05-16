الخارجية الروسية: لا تزال دعوة إجراء مفاوضات إسرائيلية- فلسطينية في موسكو سارية المفعول

جددت روسيا، اليوم الأحد، استعدادها لاستضافة محادثات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أراضيها واقترحت اجتماعا للرباعية الدولية في أقرب وقت ممكن.

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، اليوم الأحد، خلال اجتماع استثنائي رفيع المستوى لمجلس الأمن الدولي عبر خاصية الفيديو كونفرنس، حول تسوية الوضع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال فيرشينين: "إننا نعتقد أنه من المهم عقد اجتماع عاجل للجنة الرباعية للوسطاء الدوليين على المستوى الوزاري".

وأضاف: "إنه لتنسيق اللجنة الرباعية مع الوسطاء الإقليميين الرئيسيين، نقترح أيضا إنشاء اجتماع وزاري بتنسيق موسع بمشاركة الدول الرائدة في المنطقة".

كما قال فيرشينين "إن بلاده تدين بشدة استخدام القوة ضد المدنيين في إسرائيل وفلسطين، ويجب وقف القتال على الفور".

وأشار فيرشينين إلى أن "التدهور السريع للوضع في منطقة الصراع، والذي أدى إلى مواجهة مسلحة وسقوط العديد من الضحايا، يثير قلقا عميقا في موسكو".

وشدد على أنه "من الضروري إنهاء المواجهة المسلحة على الفور، والتي أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى بينهم نساء وأطفال".