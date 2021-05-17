موسكو على موعد اليوم مع رقم قياسي لدرجات الحرارة

ترتفع درجات الحرارة في العاصمة الروسية موسكو اليوم الاثنين 17 مايو، الى 29 درجة مئوية، ليكون هذا اليوم الأكثر دفئا في مثل هذا الوقت من السنة منذ عام 1958.

فبحسب تصريحات لموظف مركز "فوبوس" للطقس، الكسندر سينيكوف، فإنه من المتوقع وصول درجات الحرارة في موسكو اليوم الاثنين، الى 29 درجة.

وأضاف: "الجو سيكون غائما جزئيا، ولن يكون هناك هطول للأمطار، وستتراوح درجات الحرارة من 27 الى 29 درجة مئوية، وفي الضواحي ستكون من 25 الى 30 درجة مئوية. إلا أنه لن يتم كسر الرقم القياسي لدرجات الحرارة لمثل هذا اليوم المسجل في عام 1897، عندما وصلت إلى ـ31 درجة مئوية، إلا أنه قد يتم تجاوز الرقم الذي سجل في عام 1958، والذي وصل إلى 27,1 درجة مئوية".

وتابع بأنه من المتوقع أن تهب رياح شرقية اليوم بمعدل سرعة تصل إلى 5-10 أمتار في الثانية، كما وسينخفض الضغط الجوي الى 744 مليميتر زئبقي، وهو أقل بقليل من المعدل الطبيعي.