لافروف: روسيا ستفعل كل شيء من أجل أن يبدأ الفلسطينيون والإسرائيليون مفاوضات مباشرة

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موسكو تدين الضربات على أهداف مدنية في فلسطين وإسرائيل.

موسكو سبوتنيك. وقال لافروف عقب مباحثاته مع وزير خارجية سيراليون: "ندين الضربات التي يتم إطلاقها من قطاع غزة على المناطق السكنية، وبالطبع الضربات غير المقبولة تمامًا ضد المواقع المدنية في الأراضي الفلسطينية. وأعتقد أنه كانت هناك بالفعل دعوات كافية لوضع حد فوري لهذا الوضع".

وأضاف أن: "روسيا الاتحادية ستفعل كل شيء لتبدأ فلسطين وإسرائيل المفاوضات المباشرة وأن موسكو مستعدة للمساعدة في تنظيم مفاوضات مباشرة بين إسرائيل وفلسطين في روسيا الاتحادية".

وتابع لافروف: "كل شيء الآن يعتمد على قابلية الأطراف للتفاوض وعلى حسن نواياهم. سنبذل قصارى جهدنا لمساعدتهم على إيجاد اتفاقات لتهدئة المرحلة الحالية الخطيرة للغاية من الصراع وبدء مفاوضات مباشرة في أقرب وقت ممكن".

أوضاف لافروق: "لكي تبدأ المفاوضات المباشرة، من الضروري وقف العنف من جميع الأطراف".

وتصاعدت حدة التوتر في قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ تجاه إسرائيل، ردا على ما وصفته بأنه انتهاك بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس.

وردت إسرائيل، بشن غارات جوية عنيفة على القطاع؛ ما أسفر عن مقتل أكثر من 35 فلسطينيا، من بينهم نساء وأطفال، وتدمير مبان سكنية ومقرات تابعة للشرطة، وأخرى لفصائل فلسطينية مسلحة.