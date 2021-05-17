وكالة الفضاء الروسية تخصص مبلغ 4.2 مليون دولار لدراسة كوكب الزهرة

ووفقا لبيان نشر على موقع الوكالة: "أبرمت روسكوسموس عقدًا مع شركة لافوتشكينا (الشركة الأولى لصناعة الطيران في روسيا) لإنشاء محطة تجريبية لدراسة الكوكب".

وبحسب البيان: "سيتعين على الشركة المنفذة إثبات جدوى المهمة والحلول التصميمية والهندسية الممكنة التي تضمن دراسة الغلاف الجوي والسطح والهيكل الداخلي والبلازما المحيطة بكوكب الزهرة على مستوى علمي وتقني حديث. سيتعين أيضًا دراسة إمكانية نقل عينات التربة والهباء الجوي وعينات أخرى من الكوكب إلى الأرض".

وفي أيلول / سبتمبر الماضي، أكد ديمتري روغوزين، مدير برنامج الفضاء الروسي، أن كوكب الزهرة هو "كوكب روسي"، وذلك بعد يومين من إعلان علماء عن رصد علامات محتملة عن وجود حياة من نوع ما فيه.