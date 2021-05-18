لافروف وبلينكين يبحثان تفاقم الصراع بين فلسطين وإسرائيل

يبحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المحتدم، على هامش لقائهما في اجتماع مجلس القطب الشمالي في ريكيافيك.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، إن أجندة المحادثات بين لافروف وبلينكين "شاملة وتشمل كلا من القضايا الثنائية والدولية".

وأضاف: "سيبحث الطرفان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والوضع في الشرق الأوسط بشكل عام، والتسوية حول البرنامج النووي الإيراني، وتنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة".

وتصاعدت حدة التوتر في قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ باتجاه إسرائيل، ردا على ما وصفته بأنه انتهاك بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس.

وردت إسرائيل، بشن غارات جوية عنيفة على القطاع؛ ما أسفر عن مقتل أكثر من 35 فلسطينيا، من بينهم نساء وأطفال، وتدمير مبان سكنية ومقرات تابعة للشرطة، وأخرى لفصائل فلسطينية مسلحة