بوتين: الصراعات الإقليمية تتزايد ويجب إنهاء العنف بين فلسطين وإسرائيل

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الصراعات الإقليمية طويلة الأمد تتزايد في أفغانستان وليبيا وفي الشرق الأوسط، وروسيا تتابع تطور الوضع بقلق.

موسكو- سبوتنيك. وقال بوتين أمام السفراء الأجانب، اليوم الثلاثاء: "إن الصراعات الإقليمية طويلة الأمد في أفغانستان وليبيا آخذة في التزايد، التصاعد... وروسيا تتابع بقلق تطورات الوضع حيث شهدنا تصعيدا حادا في الشرق الأوسط".

وتابع "لقد أدى اندلاع المواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين بالفعل لسقوط عدد كبير من الضحايا بين السكان المدنيين، وبينهم أطفال. نعتبر أنه من الضروري إنهاء أعمال العنف من كلا الجانبين والسعي بنشاط لإيجاد حل بناء على قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".

وقال لافروف: "ندين الهجمات التي يتم إطلاقها من قطاع غزة على المناطق السكنية، وبالطبع الضربات غير مقبولة تماما ضد المواقع المدنية في الأراضي الفلسطينية. وأعتقد أنه كانت هناك بالفعل دعوات كافية لوضع حد فوري لهذا الوضع".

هذا وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس الاثنين أن بلاده تدين الهجمات على أهداف مدنية في فلسطين وإسرائيل.

وأضاف أن روسيا الاتحادية ستفعل كل شيء لتبدأ فلسطين وإسرائيل مفاوضات مباشرة وأن موسكو مستعدة للمساعدة في تنظيم هذه المفاوضات المباشرة بين الجانبين في روسيا الاتحادية.

هذا وأعلنت الخارجية الروسية أن ممثلي "رباعية" الوسطاء الدوليين للشرق الأوسط بحثوا خلال مشاورات طارئة يوم الأحد الخطوات المحتملة لتهدئة الوضع بين إسرائيل وفلسطين.

وجاء في بيان للخارجية: "تمت مناقشة الخطوات العملية الممكنة من قبل اللجنة الرباعية الهادفة إلى خفض تصعيد الوضع في أقرب وقت ممكن في منطقة المواجهة العسكرية الفلسطينية الإسرائيلية، ووقف إطلاق النار وحماية السكان المدنيين. وفي الوقت نفسه، تم التأكيد على الحاجة إلى التقيد الصارم بقواعد القانون الإنساني الدولي".