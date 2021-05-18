روسيا: أمام الأمريكيين فرصة لمراجعة موقفهم من معاهدة الأجواء المفتوحة

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن الفرصة ما زالت سانحة للولايات المتحدة وحلفائها لمراجعة مواقفهم بشأن الحفاظ على معاهدة الأجواء المفتوحة.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن ريابكوف قوله: "لا تزال هناك فرصة قبل دخول القانون الخاص بشأن الانسحاب من المعاهدة حيز التنفيذ، لا يزال أمام الأمريكيين وحلفائهم الفرصة لإعادة النظر في مواقفهم بشأن المعاهدة".

وأنهت الولايات المتحدة إجراءات انسحابها من المعاهدة، في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد أن بدأتها في 22 مايو/ أيار 2020.

وفي 15 يناير/ كانون الثاني، أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن بدء الإجراءات للانسحاب من المعاهدة.

وأشارت إلى أنه وبعد انسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة "انتهك وبشكل كبير ميزان مصالح الدول المشاركة الذي تحقق عند إبرام المعاهدة".

وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مجلس الدوما مشروع قانون بشأن انسحاب روسيا من معاهدة الأجواء المفتوحة.