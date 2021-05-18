مقدونيا تطرد دبلوماسيا روسيا... وموسكو تدرس الرد

أعلنت السلطات في مقدونيا استدعاء السفير الروسي لديها وإخباره بأن أحد الدبلوماسيين الروس "شخص غير مرغوب فيه".

وبحسب وسائل إعلام مقدونية رسمية أمهلت السلطات الدبلوماسي 7 أيام لمغادرة البلاد.

وأكدت السفارة الروسية لدى مقدونيا الشمالية، اليوم الثلاثاء، أن السلطات في سكوبيه قامت بطرد دبلوماسي روسي واحد، وأن الجانب الروسي يدرس الرد على هذه الخطوة.

وقالت البعثة الدبلوماسية الروسية لـ"سبوتنيك": "نؤكد قيام السلطات في مقدونيا الشمالية بطرد دبلوماسي روسي واحد. الجانب الروسية يدرس خطوات الرد".

هذا وأفادت وكالة "بلومبرغ"، في وقت سابق، أن مقدونيا الشمالية قررت طرد دبلوماسي روسي.

وكانت مقدونيا الشمالية قد ألغت تأشيرات دخول الروس لمدة عام.