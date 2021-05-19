الدوما الروسي يوقف العمل بمعاهدة الأجواء المفتوحة

أوقف الدوما (مجلس النواب) الروسي العمل بمعاهدة الأجواء المفتوحة، وكان القرار بالإجماع.

خطط مجلس الفيدرالية لدعم الوثيقة في اليوم نفسه، ولكن تم الإعلان عن تأجيل الاجتماع، على الأرجح، إلى أوائل الصيف.

دخلت معاهدة الأجواء المفتوحة حيز التنفيذ في 1 يناير/كانون الثاني 2002، وأصبحت واحدة من تدابير بناء الثقة في أوروبا بعد الحرب الباردة: فقد سمحت لـ 34 دولة مشاركة بجمع المعلومات بشكل علني حول القوات المسلحة وأنشطة بعضها بعضا.

في مايو/أيار من العام الماضي، بدأت الولايات المتحدة إجراء الانسحاب، الذي انتهى في 22 نوفمبر/تشرين الثاني.