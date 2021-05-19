نوفاك: اللجنة الحكومية الروسية السعودية تعقد اجتماعها في 25 مايو

وقال نائب رئيس الوزراء للصحفيين: "اجتماع اللجنة المشتركة مع المملكة العربية السعودية سيكون في 25 مايو/أيار.".

وأضاف نوفاك أنه يجري إعداد مسودة شاملة للمحضر الختامي للاجتماع حول مختلف مجالات التعاون. وقال: "هناك العديد من الأسئلة في جميع القطاعات: تطوير التعاون في الطاقة والصناعة والزراعة والإسكان والخدمات المجتمعية والنقل".

كما أشار نائب رئيس الوزراء إلى أن المملكة العربية السعودية كانت من بين تلك الدول التي زادت حجم التبادل التجاري مع روسيا العام الماضي، على الرغم من جائحة كورونا.