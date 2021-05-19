بيسكوف: موسكو تبذل جهودا لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن بلاده تبذل جهودًا لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما في ذلك اتخاذ مبادرات جدية لإطلاق المفاوضات بين الطرفين.

وقال بيسكوف: "الجانب الروسي يتخذ مبادرات جدية وأراضينا متاحة أيضًا للاتصالات المباشرة، وما إلى ذلك، والجهود في إطار الرباعية".

وأضاف بقلوله: "الآن بطبيعة الحال، ندعو أطراف النزاع، أعني إسرائيل وفلسطين إلى ضبط النفس ونعتقد أنه يجب على جميع الأطراف أن تكون شديدة التحفظ في تصريحاتها، حتى لا تسكب الزيت على النار".

وتشن إسرائيل، منذ الاثنين قبل الماضي، غارات مكثفة على قطاع غزة، وتستهدفه بقصف مدفعي، أسفر عن مقتل أكثر من 200 فلسطيني حتى الآن، بينهم نساء وأطفال؛ فضلا عن إحداث تدمير هائل في البنية التحتية للقطاع.

من جانبها، تطلق الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، قذائف صاروخية على المدن والبلدات الإسرائيلية؛ ما تسبب بمقتل أكثر من 10 أشخاص والعديد من الإصابات.