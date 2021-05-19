روسيا تزيد إنتاج الطائرات بفضل خط التجميع الجديد

أعلنت شركة "أفياستار" التي تدير مصنع الطائرات في مدينة أوليانوفسك بوسط روسيا، تسليم طائرة جديدة من طراز "إيل-76إم دي-90أ" إلى مركز اختبار الطائرات.

واعتبر ذلك حدثا مشهودا في تاريخ مصنع أوليانوفسك لأن الطائرة التي تم تسليمها إلى مركز اختبار الطائرات تمت صناعتها بطريقة تكنولوجية جديدة على خط تجميع الطائرات الجديد. وأشار سيرغي شيريميتوف، مدير شركة "أفياستار"، إلى أن الطريقة التكنولوجية الجديدة ستضمن إنتاج أكثر من 10 طائرات في العام.

وكان وزير دفاع روسيا، سيرغي شويغو، قد شدد أثناء قيامه بزيارة إلى مصنع "أفياستار" في مارس/آذار الماضي، على ضرورة أن ينتج المصنع 10 طائرات من طراز "إيل-76إم دي-90أ" في السنة.

تنتمي طائرة "إيل-76إم دي-90أ"، وهي مشتقّة من طائرة "إيل-76" المشهورة، إلى فئة طائرات النقل العسكرية، وتستطيع أن تنقل 126 من الجنود المظليين أو ما يزن 60 طنا إلى مسافة 4000 كيلومتر. ويبلغ عرض مقصورة الطائرة 3.45 متر، وارتفاعها 3.4 متر.

وتخلو قمرة قيادتها من العدادات المألوفة إذ حلت محلها شاشات العرض البلوري السائل. وتستطيع الطائرة بفضل عجلاتها المتميزة أن تقلع من ممر الإقلاع والهبوط الترابي وتهبط فيه.

وأنجزت طائرة "إيل-76إم دي-90أ" رحلتها الجوية الأولى في عام 2012.