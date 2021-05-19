المخابرات الروسية: التأخير بتسجيل "سبوتنيك V" في الاتحاد الأوروبي متعلق ب"إشارات من جهات عليا"

أعلن مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين أن الاتحاد الروسي يعرف على وجه اليقين أن التأخير في تسجيل "سبوتنيك V" في الاتحاد الأوروبي مرتبط بـ "إشارات من جهات عليا" في بروكسل، مثل هذا السلوك في الجائحة غير أخلاقي.

وقال على الهواء على القناة الأولى: "وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) ، التي تقوم بتسجيل جميع المنتجات الطبية، تماطل. لا أريد أن ألوم الخبراء والمتخصصين في EMA ، لكننا نعلم علم اليقين أن هذا التأخير مرتبط بالإشارات المقابلة التي تأتي من المناصب العليا في الاتحاد الأوروبي. لماذا يحدث هذا؟ هل هناك أسباب سياسية فقط لذلك، أو لا يزال هناك عامل اقتصادي؟ لا أعرف، دع مواطني الدول الأوروبية ووكالات إنفاذ القانون يفهمون هذا، لكننا نفهم أن هذا ببساطة غير أخلاقي".

في وقت سابق، قال ناريشكين أن لدى روسيا معلومات، عن أن الاتحاد الأوروبي يستعد لحملة تشهير جديدة ضد اللقاحات التي تنتجها بلاده.

وكانت وزارة الصحة الروسية قد سجلت في آب/ أغسطس 2020، أول لقاح في العالم مضاد لكورونا، "سبوتنيك V"، من تطوير مركز "غامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.