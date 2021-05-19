ماتفيينكو: حان الوقت لرباعية الشرق الأوسط لإثبات نفسها

أعلنت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالينتينا ماتفيينكو، أن مفاوضات لجنة "رباعية الشرق الأوسط" حول النزاع بين إسرائيل وفلسطين، يمكن أن تؤدي إلى تسوية الأزمة بين الطرفين، مشيرة إلى أن الوقت قد حان لأن تثبت اللجنة نفسها من أجل وقف إراقة الدماء.

موسكو - سبوتنيك. وقالت ماتفيينكو للصحفيين اليوم الأربعاء: "تبذل روسيا جهودا لانعقاد "رباعية الشرق الأوسط" بمشاركة دول المنطقة، مثل المملكة العربية السعودية، وكذلك إسرائيل وفلسطين. لقد حان الوقت لكي تثبت الرباعية نفسها من أجل وقف إراقة الدماء والمواجهات".

في غضون ذلك، أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن بلاده تتابع عن كثب التطورات في إسرائيل وفلسطين، وتبذل الجهود لحل الصراع.

وقال بيسكوف ردا على سؤال حول ما إذا كانت حماس تشكل تهديدا لإسرائيل ولماذا لا تعترف روسيا، على عكس أوروبا والولايات المتحدة، بهذه الحركة كمنظمة إرهابية: "نحن الآن نتابع عن كثب تطور الأحداث ونشارك العالم بأسره القلق الشديد".

وأضاف بيسكوف: "إن الجانب الروسي يتخذ مبادرات جدية وأراضينا متاحة أيضا للاتصالات المباشرة، وما إلى ذلك، والجهود في إطار الرباعية. والآن بطبيعة الحال، ندعو أطراف النزاع، أعني إسرائيل وفلسطين إلى ضبط النفس ونعتقد أنه يجب على جميع الأطراف أن تكون شديدة التحفظ في تصريحاتها، حتى لا تسكب الزيت على النار".

هذا وأعلنت الخارجية الروسية، في وقت سابق أن ممثلي "رباعية" الوسطاء الدوليين للشرق الأوسط بحثوا خلال مشاورات طارئة يوم الأحد الخطوات المحتملة لتهدئة الوضع بين إسرائيل وفلسطين.

وجاء في بيان للخارجية: "تمت مناقشة الخطوات العملية الممكنة من قبل اللجنة الرباعية الهادفة إلى خفض تصعيد الوضع في أقرب وقت ممكن في منطقة المواجهة العسكرية الفلسطينية الإسرائيلية، ووقف إطلاق النار وحماية السكان المدنيين. وفي الوقت نفسه، تم التأكيد على الحاجة إلى التقيد الصارم بقواعد القانون الإنساني الدولي".