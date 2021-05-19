المخابرات الروسية: الغرب يخطط لحملة ضد روسيا

أعلن مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، أن دول الغرب تخطط لتنظيم حملة إعلامية ضد روسيا باتهامات كاذبة تتعلق بالدعاية المناهضة للتلقيح.

وقال ناريشكين، اليوم الأربعاء، على القناة الأولى الروسية: "آخر الأشياء التي أصبحت معروفة هي خطط لتنظيم مثل هذه الحملة الدعائية، حملة إعلامية، تتهم روسيا بالدعاية المناهضة للتلقيح، واتهام روسيا بتنظيم حركة مناهضة للتلقيح. هذه كلها أشياء من نفس الترتيب".

واليوم، أعلن ناريشكين أن التأخير في تسجيل "سبوتنيك V" في الاتحاد الأوروبي مرتبط بـ "إشارات من جهات عليا" في بروكسل، مثل هذا السلوك في الجائحة غير أخلاقي.

وفي وقت سابق، قال ناريشكين أن لدى روسيا معلومات، عن أن الاتحاد الأوروبي يستعد لحملة تشهير جديدة ضد اللقاحات التي تنتجها بلاده.