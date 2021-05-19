الكرملين يوضح موضوع "تغيير القوانين لإلزام الجميع بالتطعيم ضد كورونا"

أوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، رأي الكرملين حول المسألة المتعلقة بتغيير التشريعات من أجل جعل التطعيم ضد فيروس كورونا في روسيا إلزامياً.

وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال حول ما إذا كان موضوع التطعيم الإلزامي على جدول الأعمال: "لا، في الوقت الحالي ليس هذا هو الموضوع. من حيث الجوهر، لم يتم اتخاذ أي إجراء في هذا الصدد".

وفي وقت سابق، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، إن السلطات الروسية تنطلق اليوم من التطعيم الطوعي، ولكن في بعض الأحيان، في مصلحة الدولة ولحماية الغالبية العظمى من السكان، قد تكون مثل هذه القرارات ملزمة. وفقا له، سيتعين على المحامين تقديم إجاباتهم هنا.